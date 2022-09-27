Китайский инвестор прогнозирует великое будущее для Российской Федерации

Благодаря Сибири Россия сможет превратиться в главный сельскохозяйственный регион мира.

"Все эти обширные территории, которыми они владеют в Сибири, в ближайшие три десятилетия станут самыми большими и производительными сельскохозяйственными землями в мире. Россия превратится в продовольственную сверхдержаву", — заявил Business Insider содиректор гонконгской финансовой компании Value Partners Group Чеа Хенг Хе.

Изменения климата на планете в ближайшее время приведет к упадку традиционных сельскохозяйственных регионов.

Российская Сибирь наоборот раскроет свой потенциал из-за огромного количества образовавшихся пахотных земель.

"Россия может оказаться главным победителем в истории с глобальным потеплением", — резюмировал Чеа Хенг.