Китайский инвестор прогнозирует великое будущее для Российской Федерации
Благодаря Сибири Россия сможет превратиться в главный сельскохозяйственный регион мира.
"Все эти обширные территории, которыми они владеют в Сибири, в ближайшие три десятилетия станут самыми большими и производительными сельскохозяйственными землями в мире. Россия превратится в продовольственную сверхдержаву", — заявил Business Insider содиректор гонконгской финансовой компании Value Partners Group Чеа Хенг Хе.
Изменения климата на планете в ближайшее время приведет к упадку традиционных сельскохозяйственных регионов.
Российская Сибирь наоборот раскроет свой потенциал из-за огромного количества образовавшихся пахотных земель.
"Россия может оказаться главным победителем в истории с глобальным потеплением", — резюмировал Чеа Хенг.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Ноам Изенберг, исследователь из лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса считает, что человечеству нужно сосредоточиться на организации полета на Венеру, и только потом лететь на Марс.Подробнее...
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