МИД Индии рассказал о последствиях введения потолка цен на нефть

Глава индийского внешнеполитического ведомства заявил, что введение потолка цен на нефть сильно ударит по экономике страны.

Министерство иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что введение потолка цен на российскую нефть повлияет на стоимость энергоносителей на мировых рынках.

"Наша экономика сильно зависит о мировых цен на нефть, поэтому введение ценового потолка нас сильно беспокоит", — заявил дипломат.

Ранее о введении потолка цен на российскую нефть высказались лидеры стран G7.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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