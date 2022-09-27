В Харькове прогремела серия мощных взрывов, часть жителей осталась без света
Украинские солдаты обстреляли Холодногорский район города Харькова, часть местных жителей осталась без электричества.
Во вторник, 27 сентября 2022 года, ряд крупных Telegram-каналов сообщили о серии мощных взрывов, которые прогремели в Харькове, также наблюдаются перебои в подаче электроэнергии в городе.
По данным местных СМИ, украинские военнослужащие обстреляли Холодногорский район Харькова, в результате чего был повреждён объект инфраструктуры. Точные обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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