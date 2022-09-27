Мерц: украинские беженцы «доят» Германию и пользуются её благами

Лидер ХДС Фридрих Мерц заявил, что украинские беженцы «доят» Германию и пользуются её благосостоянием.

27 сентября лидер немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в своём интервью для издания Bild упрекнул украинских беженцев в том, что они не ищут убежище, а занимаются «социальным туризмом» в Германии.

Немецкий политик Мерц убеждён в том, что украинцы «доят» Германию, используя все возможные блага, в то время как немцы вынуждены экономить из-за небывалой инфляции и роста цен, которые являются последствиями введённых против России санкций для поддержки Украины.