Иван Филипоненко: армия Украины активизировалась по всей линии фронта
Председатель народной милиции ЛНР сообщил, что обострение наблюдается по всей линии соприкосновения.
Председатель народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил об активизации украинской армии на всех участках фронта.
"Противник активизировался по всей линии фронта. На наш взгляд это реакция на проведение референдумов о вхождении в состав России", - заявил Филипоненко.
Ранее сообщалось, что ЦИК ЛНР обработал более 91% бюллетеней.
Опубликовано: Максим Алексеев
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