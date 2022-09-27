Иван Филипоненко: армия Украины активизировалась по всей линии фронта

Секреты обработки сада осенью против заболеваний и вредителей

Осень в саду подразумевает не только уборку урожая, но и подготовку деревьев и кустарников к успешной зимовке. Именно эти действия и определяют, удастся ли полакомиться в следующем году.

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