Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что коллективный Запад ни при каких обстоятельствах не признает «аннексию Россией украинской территории».

27 сентября государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в своём официальном пресс-релизе рассказал об отношении Вашингтона к итогах референдума в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.

Новостное агентство AFP передаёт заявление Блинкена о том, что коллективный Запад не признает «аннексию Россией украинской территории», которая сугубо по его личному мнению является частью «дьявольской схемы», а не волеизъявлением жителей республик Донбасса и освобождённых российской армией территорий.