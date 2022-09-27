AFP: коллективный Запад никогда не признает «аннексию Россией украинской территории»
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что коллективный Запад ни при каких обстоятельствах не признает «аннексию Россией украинской территории».
27 сентября государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в своём официальном пресс-релизе рассказал об отношении Вашингтона к итогах референдума в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.
Новостное агентство AFP передаёт заявление Блинкена о том, что коллективный Запад не признает «аннексию Россией украинской территории», которая сугубо по его личному мнению является частью «дьявольской схемы», а не волеизъявлением жителей республик Донбасса и освобождённых российской армией территорий.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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