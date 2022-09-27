В Херсонской и Запорожской областях подвели итоги референдума
ЦИК Запорожской и Херсонской областей обнародовали итоги референдума по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.
27 сентября в Запорожской и Херсонской областях Украины завершилось голосование долгожданного референдума по вопросу вхождения освобождённых территорий в состав Российской Федерации.
Глава центральной избирательной комиссии Харьковской Марина Захарова сообщила, что из 100% проголосовавших на референдуме граждан, 87,05% сказали «да» вхождению региона в состав России, в то время как Галина Катющенко, занимающая пост главы ЦИК Запорожской области, заявила, что 93,11% запорожцев отдали свои голоса за присоединение к РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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