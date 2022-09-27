Кадыров рассмеялся над санкциями Новой Зеландии против него

Глава Чечни предложил странам, которые хотят выслужиться перед США, объявить единый день санкций против него.

Узнав о том, что Новая Зеландия ввела очередной пакет санкций, Рамзан Кадыров рассмеялся и предложил сделать "Международный день санкций" против него.

"Давайте так. Чтобы все страны, которые хотят выслужиться перед США, смогли это сделать разом, объявите в один день пакет самых жестких санкций против меня", — написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни подчеркнул, что "кайфует" от санкций.