Кадыров рассмеялся над санкциями Новой Зеландии против него
Глава Чечни предложил странам, которые хотят выслужиться перед США, объявить единый день санкций против него.
Узнав о том, что Новая Зеландия ввела очередной пакет санкций, Рамзан Кадыров рассмеялся и предложил сделать "Международный день санкций" против него.
"Давайте так. Чтобы все страны, которые хотят выслужиться перед США, смогли это сделать разом, объявите в один день пакет самых жестких санкций против меня", — написал Кадыров в Telegram.
Глава Чечни подчеркнул, что "кайфует" от санкций.
Опубликовано: Максим Алексеев
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