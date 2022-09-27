Госбанки Турции официально отказались от использования карты «МИР»
Турецкие государственные банки вслед за частными отказались от использования карты российской платёжной системы «МИР».
27 сентября в Турции три государственных банка объявили о своём решении останавливать работу с российской платежной системой «МИР», последовав примеру частных банков Denizbank и Türkiye İş Bankası.
Руководство турецких банков приняло решении о прекращении работы с российскими банковскими картами ввиду непрекращающегося давления со стороны Соединённых Штатов, мечтающих разрушить российскую экономику.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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