Крупнейшие госбанки Турции прекратили работу с картами «МИР»

27 сентября три самых крупных государственных турецких банка прекратили обслуживание российских карт, работающих на системе "Мир".

В ночь со вторника на среду турецкие СМИ распространили известия о том, что три крупных государственных банка Турции перестали осуществлять обслуживание российских банковских карт, работающих на платёжной системе "Мир". Известно, что ранее работу с "Миром" прекратили такие частные турецкие банки как Denizbank и Türkiye İş Bankası.

Отечественные журналисты сходятся во мнении о том, что администрации банков Турции пришли к решению о поддержке антироссийских санкций по причине беспрецедентного давления Вашингтона на Анкару.