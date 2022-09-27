Крупнейшие госбанки Турции прекратили работу с картами «МИР»
27 сентября три самых крупных государственных турецких банка прекратили обслуживание российских карт, работающих на системе "Мир".
В ночь со вторника на среду турецкие СМИ распространили известия о том, что три крупных государственных банка Турции перестали осуществлять обслуживание российских банковских карт, работающих на платёжной системе "Мир". Известно, что ранее работу с "Миром" прекратили такие частные турецкие банки как Denizbank и Türkiye İş Bankası.
Отечественные журналисты сходятся во мнении о том, что администрации банков Турции пришли к решению о поддержке антироссийских санкций по причине беспрецедентного давления Вашингтона на Анкару.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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