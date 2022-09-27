Медведев прокомментировал итоги референдума по вхождению в состав России
Бывший президент России Дмитрий Медведев высказался по поводу итогов референдума в ДНР, ЛНР и освобождённых территориях.
27 сентября бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, занимающий с 2020 года пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, в своём Telegram-канале заявил о том, что итоги референдума в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях «очевидны».
Медведев искренне поздравил жителей республик Донбасса и освобождённых территорий Украины с итогами голосования на долгожданном референдуме, радушно написав: «Добро пожаловать домой, в Россию!».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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