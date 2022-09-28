Экс-глава МИД Польши Сикорский поблагодарил США за взрывы на «Северном потоке»
Бывший польский министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил благодарность Вашингтону за взрывы, произошедшие на российском газопроводе "Северный поток".
28 сентября экс-глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский опубликовал сообщение в Twitter, где заявил, что ему приятна информация о взрывах, произошедших на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Также Сикорский утверждает, что благодарит Соединённые Штаты за произошедшие.
К сообщению о благодарности США Радослав Сикорский прикрепил видеозапись, на которой Джо Байден ещё в начале февраля говорит о том, что США уничтожат "Северный поток-2", если Россия начнёт спецоперацию в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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