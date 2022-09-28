Небензя допустил вхождение в состав России некоторых областей Украины

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что процесс выхода из состава Украины некоторых областей Украины может продолжится.

28 сентября постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя в ходе своего выступления на заседании Совета безопасности ООН дал пессимистичный прогноз для киевского режима.

Российский дипломат Небензя отметил, что после проведения референдума «от Киева отвернулся Донбасс, Херсонская и Запорожская области», ввиду чего допустил возможность продолжения процесса по присоединению к России недовольных украинским правительством регионов, в случае если Зеленский и его представители «не осознают ошибок и стратегических просчетов».