Адам Дивайн напоминает фанатам, что он не Адам Левин: "У нас с женой все отлично"
Звезда Righteous Gemstones поделился, что у него и его жены все хорошо, поскольку люди ошибочно принимают его за ведущего вокалиста Maroon 5.
Актеру Адаму Дивайну стало "труднее дышать", и ненавистники Maroon 5 могли принять его за Адама Левина на фоне последних разногласий певца. В результате он дает своим подписчикам в Instagram "тревожный звонок" — у них не тот Адам.
38-летняя звезда "Праведных драгоценных камней" в пятницу поделилась фотографией со своей женой Хлоей Бриджес, напомнив своим подписчикам, что пара "отлично справляется и становится сильной", в то время как другому знаменитому 43-летнему Адаму предъявлены обвинения в измене жене Бехати Принслу.
"Я не Адам Левин. Он другой парень и худший певец ", - пошутил Дивайн в Instagram. "Однако мы называем нашего будущего ребенка Самнер".
Опубликовано: Ангелина Крент
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