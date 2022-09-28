В Минске продается необычная квартира с ванной комнатой на балконе
Расположена квартира на Логойском тракте. В ней имеется застекленная лоджия с красивым видом на Севастопольский парк. Продавец назвал ванную на балконе чилаут-зоной.
Это трехкомнатная квартира, расположенная в 9-этажном кирпичном доме 1977 года постройки. Общая площадь составляет 71,45 квадратных метра, жилая - около 40.
Квартиру отличает дизайнерский ремонт с перепланировкой. Кухню соединили с гостиной в одну большую комнату.
Помимо этого в квартире два санузла и две ванных, одна из которых расположена на утепленной застекленной лоджии с шикарным видом из окна.
Купить такое жилье владелец предлагает за 105 тысяч долларов, из расчета 1470 долларов за метр квадратный.
Опубликовано: Храмова Оксана
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