В Минске продается необычная квартира с ванной комнатой на балконе

Расположена квартира на Логойском тракте. В ней имеется застекленная лоджия с красивым видом на Севастопольский парк. Продавец назвал ванную на балконе чилаут-зоной.

Это трехкомнатная квартира, расположенная в 9-этажном кирпичном доме 1977 года постройки. Общая площадь составляет 71,45 квадратных метра, жилая - около 40.

Квартиру отличает дизайнерский ремонт с перепланировкой. Кухню соединили с гостиной в одну большую комнату.

Помимо этого в квартире два санузла и две ванных, одна из которых расположена на утепленной застекленной лоджии с шикарным видом из окна.

Купить такое жилье владелец предлагает за 105 тысяч долларов, из расчета 1470 долларов за метр квадратный.