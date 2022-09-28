Reuters: США предоставят Украине пакет военной помощи на $1 млрд

Американское издание Reuters утверждает, что Вашингтон намерен передать Киеву новые вооружения на сумму в один миллиард долларов.

В ночь на 28 сентября американская газета Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщила, что правительство Соединённых Штатов совместно с Пентагоном занимается подготовкой нового пакета военной помощи для Украины  стоимостью один миллиард долларов. К текущему моменту Reuters не располагают информацией, что может войти в данный пакет.

Примечательно, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно утверждает, что любое западное вооружение, попадающее на территорию Украины, станет легитимной целью для российских военных, задействованных в спецоперации.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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