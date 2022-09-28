Daily Mail: полиция Британии задержала украинскую беженку Каркадым в кустах

Британская полиция произвела задержание украинки Софии Каркадым, которую недавно бросил британец Энтони Гарнетт.

28 сентября издание Daily Mail сообщило, что местная полиция задержала украинку Софию Каркадым, поскольку она пыталась выбить ногой входную дверь в дом своего бывшего парня Энтони Гарнетта. Во время задержания Каркадым пыталась прятаться в соседних кустах.

Накануне Гарнетт расстался с Каркадым, впервые вызвав на девушку полицию, поскольку гражданка Украины вела себя агрессивно и воткнула нож в стену во время бытовой ссоры.

Примечательно, что Энтони Гарнетт начал встречаться с Софией Каркадым после девяти дней знакомства, приютив её в своём доме в Великобритании в рамках программы "Дома для Украины".

При этом Гарнетт бросил собственную супругу с двумя детьми после десяти лет брака, а из-за внимания СМИ к эпатажному случаю британец фактически лишился работы.