Бывший глава МИД Польши Сикорский считает США причастными к ЧП на "Северном потоке"

Об этом говорит красноречивый пост Радослава Сикорского, выложенный в соцсетях. Смысл этого поста - указать на причастность США к теракту и высказать свое одобрение по поводу содеянного.

Экс-руководитель МИД Польши опубликовал на своей странице в соцсети недвусмысленный снимок, на котором видны морская поверхность и поднявшийся со дна газ.

Рядом с фотографией Радослав Сикорский разместил комментарий: "Спасибо, США".

Как известно, ночью 26 сентября была обнаружена утечка из обеих ниток первого "Северного потока" и из одной "Северного потока -2".

27 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление: инцидент с газопроводом никому не несет выгоды.