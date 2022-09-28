Бывший глава МИД Польши Сикорский считает США причастными к ЧП на "Северном потоке"
Об этом говорит красноречивый пост Радослава Сикорского, выложенный в соцсетях. Смысл этого поста - указать на причастность США к теракту и высказать свое одобрение по поводу содеянного.
Экс-руководитель МИД Польши опубликовал на своей странице в соцсети недвусмысленный снимок, на котором видны морская поверхность и поднявшийся со дна газ.
Рядом с фотографией Радослав Сикорский разместил комментарий: "Спасибо, США".
Как известно, ночью 26 сентября была обнаружена утечка из обеих ниток первого "Северного потока" и из одной "Северного потока -2".
27 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление: инцидент с газопроводом никому не несет выгоды.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев: при необходимости Россия вправе применить ядерное оружие
Захарова: Сикорский намекнул на причастность США к теракту на «Северном потоке»
СК России сообщил о гибели 13 человек в школе Ижевска в результате стрельбы
Генсек олимпийского комитета РФ Давыдова внезапно уехала из России
Призывник выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске