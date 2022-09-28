Издание "Хуаньцю шибао" утверждает, что победа коалиции правоцентристов в Италии станет для Европы настоящим испытанием.

Колумнист Чжао Цзяньдуна опубликовал статью для газеты "Хуаньцю шибао", где сообщил, что недавно победившая на выборах правоцентристская коалиция испытает Европейский союз на прочность. Цзяньдуна напоминает, что во время своей победной речи лидер фракции "Братья Италии" Джорджи Мелони звучал доброжелательно по отношению к ЕС, но это не отражает его истинных взглядов.

Аналитик из "Хуаньцю шибао", что "Братья Италии" всегда выступали за скептицизм в отношениях между Римом и Европой, также ведя политику "антииммиграции", являющуюся полным антиподом вектору Европейского союза, нередко принимающего и натурализирующего беженцев из бедных стран.