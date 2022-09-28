Axios: в Белом доме готовят отставку главы Минфина США Джаннет Йеллен
Издание Axios утверждает, что в Белом доме раздумывают над увольнением американского министра финансов Джаннет Йеллен и ряда других сотрудников из финансовой сферы.
Утром среды газета Axios сообщила, что команда Джо Байдена начала обсуждение по увольнению главы Министерства США Джаннет Йеллен, во время которой в стране произошла крупнейшая за последние сорок лет инфляция. Ожидается, что отставка Йеллен произойдёт после промежуточных выборов, что даст ей оставить в Минфине своего преемника.
Также агентство Axios утверждает, что в Белом доме задумались над увольнением директора национального экономического совета Брайана Диза. Его отставка может случиться на старте 2023 года.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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