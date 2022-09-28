По мнению диетологов, покупая нарезанный хлеб, человек рискует здоровьем
Хлебобулочным изделиям в готовой нарезке лучше предпочесть цельный батон или старый добрый хлебный "кирпичик".
Нарезанный хлеб на полках магазинов не более чем маркетинговый ход. Это удобно, экономит время, в нарезке ломтики всегда одинаковые по толщине, ровные и аккуратные.
Вручную так не получится. А разница в цене - смешная. Вот и покупают, максимально облегчая себе жизнь.
А что на деле? Нарезанные изделия меньше хранятся, ведь при нарезке площадь потенциального появления плесневого грибка увеличивается.
По мнению диетолог Ольги Алемайкиной, полученные кусочки хлеба проходят обработку консервантами с этиловым спиртом в составе.
Ножи, применяемые для "разделки" хлебных изделий в заводских условиях, промазывают специальным маслом - именно поэтому аппетитные ломтики не прилипают друг к другу и выглядят так привлекательно. Однако пользы здоровью такая обработка не приносит.
Совет диетологов: брать цельный хлеб с коротким сроком годности и хранить его, завернув в полотенце или бумагу. Это убережет продукт от появления плесени.
Опубликовано: Храмова Оксана
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