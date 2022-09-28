Шакиру будут судить: прокуратура Испании требует для певицы 8 лет заключения
Певица стала фигурантом дела по неуплате налогов в размере 14,5 миллиона евро, она должна предстать перед испанским судом.
Согласно законам Испании, физическое лицо, которое проводит в Испании больше, чем 183 дня, считается налоговым резидентом. И налогом облагаются не только суммы, заработанные в стране, но и зарубежные доходы, напоминает Рамблер.
Согласно аргументам стороны обвинения, Шакира проживала в Испании с 2011 по 2014 годы, и за заработанные деньги с 2012 по 2014 годы должна была выплатить 14,5 миллиона евро налогов. В тот период певица встречалась с футболистом "Барселоны" Жераром Пике.
Шакира уверяет, что ежегодно находилась в этой стране меньше полугода и отказалась от сделки по признанию вины. Адвокаты звезды уверены в её правоте.
Испанская прокуратура после этого потребовала наказать певицу за неуплату налогов тюремным заключением на 8 лет и штрафом в 24 миллиона евро
Судья в Барселоне обязал звезду явиться в суд, но дата судебного разбирательства ещё не назначена.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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