Шакиру будут судить: прокуратура Испании требует для певицы 8 лет заключения

Певица стала фигурантом дела по неуплате налогов в размере 14,5 миллиона евро, она должна предстать перед испанским судом.

Согласно законам Испании, физическое лицо, которое проводит в Испании больше, чем 183 дня, считается налоговым резидентом. И налогом облагаются не только суммы, заработанные в стране, но и зарубежные доходы, напоминает Рамблер.

Согласно аргументам стороны обвинения, Шакира проживала в Испании с 2011 по 2014 годы, и за заработанные деньги с 2012 по 2014 годы должна была выплатить 14,5 миллиона евро налогов. В тот период певица встречалась с футболистом "Барселоны" Жераром Пике.

Шакира уверяет, что ежегодно находилась в этой стране меньше полугода и отказалась от сделки по признанию вины. Адвокаты звезды уверены в её правоте.

Испанская прокуратура после этого потребовала наказать певицу за неуплату налогов тюремным заключением на 8 лет и штрафом в 24 миллиона евро

Судья в Барселоне обязал звезду явиться в суд, но дата судебного разбирательства ещё не назначена.