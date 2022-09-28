В Европе планируют смягчить санкции против России

Европейская комиссия предложила ввести потолок цен на российскую нефть и смягчить некоторые санкции.

Европейской комиссией 28 сентября был оглашено предложение по новому пакету санкций против России. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники из числа высокопоставленных европейских чиновников.

ЕК предложила ввести потолок цен на российскую нефть. Что означает непосредственное государственное вмешательство в регулирование цен на данный энергоресурс. Подобная практика призвана защитить потребителей и бизнес от условий, которые могут сделать данный ресурс непомерно дорогими.

Вместе с этим, стало известно, что Европа планирует смягчить ряд санкций против России. В первую очередь планируется вновь разрешить ввоз и перевозку российских удобрений, цемента и "иных товаров".

Ранее уже поступала противоречивая информация о планах европейских стран на введения потолка цен.

Изначально, после введения в России частичной мобилизации, в Европе планировалось в течение нескольких недель организовать потолок цен на нефть из РФ, сообщает Lenta.ru.

Однако уже 13 сентября появились сообщения, что Еврокомиссия отказалось от введения потолка цен на нефть, обосновывая это решения недостаточной поддержкой данной меры со стороны членов организации. При этом ЕК настаивало на введение нового налога, призванного изъять "избыточную" прибыль энергетических компаний.