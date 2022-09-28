Тяжелобольной Моисеев записал свою последнюю песню на телефон

Ныне покойный отечественный певец Борис Моисеев, будучи больным, записывал свою последнюю композицию дома на мобильный телефон в 2019 году. Это был дуэт с поющим стилистом Алишером (Alisher).

Известный российский исполнитель Борис Моисеев, будучи серьёзно больным, записывал свою последнюю песню в домашних условиях на телефон в 2019 году. Композиция записывалась в дуэте с поющим стилистом Алишером (Alisher).

Модельер утверждает, что трек "Роттердам" написан на спор. Артист предложил спеть композицию своему давнему приятелю Борису Моисееву, который был серьёзно болен.

Музыкант воспринял предложение с энтузиазмом. На удивление Alisher, певец ответил согласием на его предложение. Об этом сообщает портал kp.ru.

Поющий стилист вынужден был пойти на уступки из-за плохого самочувствия музыканта. Алишер не смог записать трек на студии и снять клип.

Партию Моисеева коллеги записывали у него дома на мобильный телефон.