Старший брат Моисеева Маркс Толкач не намерен приезжать на его похороны
Маркс Толкач - старший брат скончавшегося Бориса Моисеева. Сославшись на возраст и тот факт, что квартиру покойного "захватил" концертный директор певца Сергей Горох, тот отказался проводить брата в последний путь.
Старший брат недавно скончавшегося певца Бориса Моисеева Маркс Толкач в интервью kp.ru дал понять, что не приедет на похороны знаменитого родственника.
Толкач уже много лет живёт в Канаде, а о кончине брата узнал из СМИ.
Свой отказ пожилой мужчина объяснил так: "Во-первых, мне 82 года, здоровье уже не то. А во-вторых, мне даже некуда ехать: Сергей Горох (директор Моисеева) уже давно захватил квартиру брата".
Чуть раньше Маркс Толкач обвинил в гибели Бориса Моисеева его концертного директора Сергея Гороха. Старший брат покойного артиста утверждает, что "друг" позволял исполнителю употреблять горячительные напитки и курить, что и убило Моисеева.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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