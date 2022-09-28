Старший брат Моисеева Маркс Толкач не намерен приезжать на его похороны

Маркс Толкач - старший брат скончавшегося Бориса Моисеева. Сославшись на возраст и тот факт, что квартиру покойного "захватил" концертный директор певца Сергей Горох, тот отказался проводить брата в последний путь.

Старший брат недавно скончавшегося певца Бориса Моисеева Маркс Толкач в интервью kp.ru дал понять, что не приедет на похороны знаменитого родственника.

Толкач уже много лет живёт в Канаде, а о кончине брата узнал из СМИ.

Свой отказ пожилой мужчина объяснил так: "Во-первых, мне 82 года, здоровье уже не то. А во-вторых, мне даже некуда ехать: Сергей Горох (директор Моисеева) уже давно захватил квартиру брата".

Чуть раньше Маркс Толкач обвинил в гибели Бориса Моисеева его концертного директора Сергея Гороха. Старший брат покойного артиста утверждает, что "друг" позволял исполнителю употреблять горячительные напитки и курить, что и убило Моисеева.