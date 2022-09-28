Сенат США одобрил выделение Украине 12 миллиардов долларов военной помощи

Американский сенат согласовал дополнительный пакет военной помощи для Украины.

В Соединенных Штатах Америки одобрили новый пакет экономической помощи для Украины.

Он будет состоять из 12 миллиардов долларов, которые пойдут на самые различные нужны, в том числе и американские.

До трех миллиардов долларов будет направлено на закупки вооружения для украинской армии, 540 миллионов - на производство дополнительных боеприпасов.

2,8 миллиарда используют для оплаты работы разведки, а также военнослужащих сил Соединенных Штатов в Европе.

4,5 миллиарда непосредственно отправятся в Украину в качестве экономической помощи.