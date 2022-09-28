Солист группы Турбомода Попов, будучи земляком Моисеева, назвал его настоящую фамилию

Солист группы "Турбомода" Саша Попов - земляк Бориса Моисеева. Он воспринял кончину артиста как личное горе. Музыкант также назвал настоящую фамилию скончавшегося артиста.

Бывший вокалист популярного музыкального коллектива "Турбомода" Саша Попов воспринял уход Бориса Моисеева очень тяжело, так как артисты были земляками.

Смахивая слезу, Попов рассказал: "Я, как и Боря, родом из Могилева, из Беларуси. Прекрасно помню его маму Геню Борисовну. Она умерла в 1990-м году, когда мне было 9 лет. Но все равно я многое знал про их семью. Например, то, что фамилия Бори изначально была не Моисеев".

Знаменитость поведал, что мать певца была польской еврейкой, которая была работницей Могилевской кожевенной фабрики, образования у неё было всего 4 класса.

Артист вспоминает: "Ее звали Геня Мойсес. Геня - это вариант библейского имени Хана, что значит "благодать".

Попов рассказал: "Боря Мойсес стал Моисеевым уже в сознательном возрасте, когда начал танцевать и преподавать хореографию. А о своей матери, интеллигентной женщине с несчастной судьбой, он всегда очень тепло отзывался и посвятил ей песню "Глухонемая любовь".