Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что референдумы по вхождению в состав России могут пройти и в других регионах Украины, кроме уже состоявшихся в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

Как подчеркнул дипломат, это может произойти, если Киев не откажется от своей необдуманной и авантюрной политики. Небензя отметил, что сегодня от украинских властей отказались жители сразу четырех регионов Украины. По словам постпреда РФ при ООН, этот процесс неизбежно пойдет и дальше, если Киев не признает своих стратегических ошибок и не начнет проводить политику в интересах граждан своей страны.

Небензя заявил, что простые украинцы хотят мирного неба над головой, однако такой сценарий не в интересах Вашингтона и Лондона, которые зарабатывают огромные деньги (миллиарды долларов США) на чужом горе. Дипломат особо подчеркнул, что именно поэтому Запад одернул Украину в марте и не позволил подписать мирное соглашение с Россией, которое было уже практически готово и согласовано сторонами.