Северная Корея может провести ядерные испытания уже этой осенью
Разведка Южной Кореи просчитала возможность ядерных испытаний КНДР этой осенью.
Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap News, вероятность ядерных испытаний КНДР резко возросла.
Северная Корея может провести испытания ядерного оружия уже в октябре. Вероятнее всего они могут пройти в период с 16 октября по 7 ноября. Об этом в среду, 28 сентября, сообщило южнокорейское разведывательное агентство.
Такую оценку возможным событиям дала Национальная разведывательная служба Республики Кореи во время закрытого брифинга для законодателей в парламентском комитете по разведке, сообщил журналистам член палаты представителей правящей Партии народной власти Ю Сан Бом.
Ранее, из Японских источников поступала информация о запущенной с территории Северной Кореи ракете, которая летела по нестандартной траектории.
Из этого в кабинете министров Японии, сделали вывод, что КНДР в блажащие время может провести ядерные испытания, сообщает Lenta.ru.
Последние на данный момент испытания ядерного оружия Северная Корея провела в 2017 году. В Народной Республики потвердели - была взорвана термоядерная бомба способны нанести колоссальный ущерб.
Данные испытания вызвали огромный международный резонанс, и привели к очередному витку эскалации конфликта между КНДР и США.
Опубликовано: Марчик Артём
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