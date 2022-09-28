Терапевт разоблачил миф: преславутый рассол не помогает избавиться от похмелья

Похмельный синдром в народе рекомендуют лечить рассолом. Другие частые советы - рюмка легкого алкоголя, баня, чашка кофе или мясного бульона. Но ничего из предложенного выше не работает: разъяснения дает терапевт.

Алкоголь с похмелья чреват воспалением печени и поджелудочной железы. Терапевт также не советует после перепоя есть мясной бульон, жирную или жареную пищу посещать баню или фитнес-занятия.

Описанные блюда - удар по внутренним органам. Спортивные или "паровые" мероприятия могут негативно отразиться на состоянии сердца.

Похмельный синдром - серьезная нагрузка для организма: повышается давление, начинается аритмия, усиливается мигрень.

А что же рассол? Он может усугубить интоксикацию. Особенно опасны уксусные маринады.

По словам терапевта, при выведении алкоголя из организма в крови появляется промежуточный продукт распада этанола - уксусный альдегид.

Очевидно: рассольчик на уксусной основе с утра только ухудшит ситуацию.