Терапевт разоблачил миф: преславутый рассол не помогает избавиться от похмелья
Похмельный синдром в народе рекомендуют лечить рассолом. Другие частые советы - рюмка легкого алкоголя, баня, чашка кофе или мясного бульона. Но ничего из предложенного выше не работает: разъяснения дает терапевт.
Алкоголь с похмелья чреват воспалением печени и поджелудочной железы. Терапевт также не советует после перепоя есть мясной бульон, жирную или жареную пищу посещать баню или фитнес-занятия.
Описанные блюда - удар по внутренним органам. Спортивные или "паровые" мероприятия могут негативно отразиться на состоянии сердца.
Похмельный синдром - серьезная нагрузка для организма: повышается давление, начинается аритмия, усиливается мигрень.
А что же рассол? Он может усугубить интоксикацию. Особенно опасны уксусные маринады.
По словам терапевта, при выведении алкоголя из организма в крови появляется промежуточный продукт распада этанола - уксусный альдегид.
Очевидно: рассольчик на уксусной основе с утра только ухудшит ситуацию.
Опубликовано: Храмова Оксана
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