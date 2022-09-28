Трубач в интервью на НТВ заявил, что жалеет о записи песни Голубая луна в дуэте с Моисеевым

Певец Николай Трубач, давая интервью каналу НТВ, признался, что жалеет о записи композиции "Голубая луна" совместно с Борисом Моисеевым. С тех пор прошло уже 20 лет.

Известный исполнитель Николай Трубач в дуэте с Борисом Моисеевым записал и выпустил композицию "Голубая луна", ставшую впоследствии хитом. С той поры прошло уже 20 лет.

Артист признается, что жалеет о записи неоднозначной песни.

Трубач рассказывал, беседуя с представителем канала НТВ: "Я не боюсь этого говорить, если бы мне сейчас предложили этот проект, я бы в жизни не согласился".

Трубач пожаловался, что совместная работа с Моисеевым привела к тому, что общественность стала относить его к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Такое положение вещей Николаю не нравилось и сильно усложняло жизнь. В настоящее время Трубач без стеснения признаётся, что не согласился бы на подобный проект.