Трубач в интервью на НТВ заявил, что жалеет о записи песни Голубая луна в дуэте с Моисеевым
Певец Николай Трубач, давая интервью каналу НТВ, признался, что жалеет о записи композиции "Голубая луна" совместно с Борисом Моисеевым. С тех пор прошло уже 20 лет.
Известный исполнитель Николай Трубач в дуэте с Борисом Моисеевым записал и выпустил композицию "Голубая луна", ставшую впоследствии хитом. С той поры прошло уже 20 лет.
Артист признается, что жалеет о записи неоднозначной песни.
Трубач рассказывал, беседуя с представителем канала НТВ: "Я не боюсь этого говорить, если бы мне сейчас предложили этот проект, я бы в жизни не согласился".
Трубач пожаловался, что совместная работа с Моисеевым привела к тому, что общественность стала относить его к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Такое положение вещей Николаю не нравилось и сильно усложняло жизнь. В настоящее время Трубач без стеснения признаётся, что не согласился бы на подобный проект.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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