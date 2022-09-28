В Норвегии туристы сталкиваются с рядом неудобств
Здесь не принято расплачиваться наличными деньгами, нужно платить за душ и приезжать со своим бельем в хостел.
Норвегия - высокоразвитая скандинавская страна, которая славится не только своими прекрасными фьордами и вкуснейшей свежей рыбой, но и высоким уровнем жизни.
Тем не менее, здесь есть моменты, которые привычны местным жителям, но очень напрягают туристов.
Здесь практически нигде не принимают наличные деньги - только банковские карточки, даже в самом глубоком захолустье.
Обменять наличные деньги можно только в самых крупных городах - Осло и Бергене, причем курс будет не самым выгодным.
Оплатить номер в гостинице, купить билет на междугородный рейс и еду в супермаркете можно только по карте.
Лишь в редких магазинах и кемпингах удается рассчитаться наличкой.
Поэтому ехать с бумажными деньгами в Норвегию не стоит.
Поскольку останавливаться в отеле, как правило, дорого, многие туристы предпочитают останавливаться в кемпингах.
И вот тут их поджидает еще один "сюрприз" - платный горячий душ. За него следует рассчитываться монетами, которые опускаются в специальный автомат.
Это, пожалуй, одно из немногочисленных мест, где потребуются мелкие наличные деньги, потому что картой душ оплатить нельзя.
4 - 5 минут приема горячего душа обойдутся туристу примерно в 1 евро.
Путешественникам, которые останавливаются в относительно недорогих норвежских хостелах следует знать, что постельное белье в оплату спального места не включено.
В Норвегии считается, что в хостел человек должен заселяться со своим постельным бельем. Если его нет - придется заплатить 8-10 евро.
К слову, использовать для ночевки в норвежских хостелах свои спальные мешки туристам запрещено, поскольку это считается негигиеничным.
Опубликовано: Наталья Павлова
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