В Норвегии туристы сталкиваются с рядом неудобств

Здесь не принято расплачиваться наличными деньгами, нужно платить за душ и приезжать со своим бельем в хостел.

Норвегия - высокоразвитая скандинавская страна, которая славится не только своими прекрасными фьордами и вкуснейшей свежей рыбой, но и высоким уровнем жизни.

Тем не менее, здесь есть моменты, которые привычны местным жителям, но очень напрягают туристов.

Здесь практически нигде не принимают наличные деньги - только банковские карточки, даже в самом глубоком захолустье.

Обменять наличные деньги можно только в самых крупных городах - Осло и Бергене, причем курс будет не самым выгодным.

Оплатить номер в гостинице, купить билет на междугородный рейс и еду в супермаркете можно только по карте.

Лишь в редких магазинах и кемпингах удается рассчитаться наличкой.

Поэтому ехать с бумажными деньгами в Норвегию не стоит.

Поскольку останавливаться в отеле, как правило, дорого, многие туристы предпочитают останавливаться в кемпингах.

И вот тут их поджидает еще один "сюрприз" - платный горячий душ. За него следует рассчитываться монетами, которые опускаются в специальный автомат.

Это, пожалуй, одно из немногочисленных мест, где потребуются мелкие наличные деньги, потому что картой душ оплатить нельзя.

4 - 5 минут приема горячего душа обойдутся туристу примерно в 1 евро.

Путешественникам, которые останавливаются в относительно недорогих норвежских хостелах следует знать, что постельное белье в оплату спального места не включено.

В Норвегии считается, что в хостел человек должен заселяться со своим постельным бельем. Если его нет - придется заплатить 8-10 евро.

К слову, использовать для ночевки в норвежских хостелах свои спальные мешки туристам запрещено, поскольку это считается негигиеничным.