Узбекистан: что нельзя делать туристу, чтобы не попасть впросак

Любое путешествие лучше подготовить, потому перед поездкой в Узбекистан стоит заранее узнать, что там можно делать, а что нельзя.

Узбекистан - красивая страна со своими обычаями и правилами. И, не зная их, можно попасть впросак или даже нарваться на неприятности. Чего нельзя делать в это стране?

Пить воду из крана

Вода из-под крана в Узбекистане не питьевая - отведав ее, можно заболеть. Даже местные жители покупают ее в магазине. Кроме того, в городах страны есть специальные мини-станции, где можно купить питьевую воду.

Вызывающе одеваться

Узбекистан - мусульманская страна. В принципе, к европейской моде здесь относятся терпимо, но лучше учесть особенности культуры, и не наряжаться в короткие юбки и блузки с глубоким декальте. Тем самым турист окажет уважение местным жителям, и они это оценят.

Не регистрироваться

Если человек приехал в страну больше, чем на 15 дней, он в обязательном порядке должен зарегистрироваться, в ином случае грозит штраф. И на границе об этом могут спросить.

В гостинице регистрация уже включена в цену. Но, если гость отдыхает у друзей, родственников либо снимает квартиру, он должен отметиться в миграционном центре.

Говорить напрямую

Узбеки эмоциональные люди и могут обидеться, если им сказать что-то прямо. К примеру, они не могут отказать во встрече, обещают, что придут, но потом ссылаются на занятость. Примерно того же ждут и от человека, с которым общаются.

Использовать дрон

В Узбекистане на этот счет строгие запреты. Более того, дрон даже ввозить их в страну нельзя.

В принципе, разрешение на съёмку получить можно, но надо учесть, что это очень сложный и очень долгий процесс. Нужно отдельно получить разрешение на ввоз дрона в страну, затем - на сами съемки. Сообщить, что и где планируется снимать.

Рассматривается заявка около 3 месяцев. Нарушение грозит изъятием дрона, большим штрафом или даже тюрьмой.

Покупать сразу

Не стоит этого делать потому, что цены очень разнятся. В центре они могут быть в полтора-два раза выше, чем за пару кварталов от него. Кроме того, нужно торговаться - так тоже можно сбить цену на приличную сумму.