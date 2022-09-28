Боррель: инциденты на «Северных потоках» не случайны

Жоеп Боррель признал, что инциденты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" не случайны.

28 сентября РИА Новости сообщают о том, что Глава европейской дипломатии Жозеп Боррел в своем заявлении ,опубликованном на сайте Совета ЕС сообщил о том, что все данные о повреждении российских газопроводов указывают на то, что это результат преднамеренных действий. Ранее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва. Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.

Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз очень обеспокоен повреждением газопроводов и отметил, что ЕС поддержит любое расследование инцидента и предпримет шаги для усиления энергетической безопасности.