Ураган Ян полностью обесточил Кубу

28 сентября на всей территории Кубы отключилось электричество, поскольку ураган Ян разрушил всю энергосистему.

Сначала ураган обрушился на западную часть страны, без света осталось около миллиона человек. Здесь же находятся крупнейшие плантации табак, который используется для изготовления знаменитых кубинских сигар.

Из западного района были эвакуированы десятки тысяч людей. Там началось наводнение, шторм валил деревья и разрушал дома.

Пострадавший район посетил президент Кубы Мигель Диас-Канель. Местные власти создали укрытия для людей и пытались защитить табачные посевы.

Затем ураган распространился по всей территории страны. Скорость ветра достигала 205 км/ч.

Из-за разгула стихии были повреждены линии электропередач. Многие местные жители рассказывают, что их дома полностью затоплены.

Кубинский энергетический союз сообщает, что люди работали всю ночь, чтобы восстановить электроснабжение для 11 млн человек.

Между тем Куба в последнее время часто сталкивалась с отключениями электроэнергии из-за экономического кризиса.