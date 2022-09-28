На проекте «Сахалин-1» прекращена добыча нефти и газа
Губернатор Сахалина сообщил о прекращении добычи нефти и газа в регионе по проекту «Сахалин-1»
Выступая на Дальневосточном экономическом форуме губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что добыча нефти и газа по проекту "Сахалин-1" прекращена.
"Объем добычи нефти и газа сократилась в этом году в два раза, а на данный момент добыча по проекту "Сахалин-1" остановлена", — сказал Лимаренко.
По прогнозам экспертов проект "Сахалин-1" к концу года даст всего 4,2 миллиона тонн вместо запланированных 8,9 тонны.
Опубликовано: Максим Алексеев
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