Poiitico: Еврокомиссия предложит смягчить часть санкций против России

Американское издание сообщает о том, что Европейская комиссия может смягчить часть санкций против России.

Американское издание Politico со ссылкой на свои информированные источники сообщает, что Европейская комиссия может смягчить часть санкций в отношении поставок российских удобрений и цемента.

В то же время ожидается, что в среду в 15:30 по МСК Еврокомиссия объявит о новом пакете санкций в отношении России, которые будут включать введение потолка цен на нефть.