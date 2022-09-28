Poiitico: Еврокомиссия предложит смягчить часть санкций против России

Американское издание сообщает о том, что Европейская комиссия может смягчить часть санкций против России.

Американское издание Politico со ссылкой на свои информированные источники сообщает, что Европейская комиссия может смягчить часть санкций в отношении поставок российских удобрений и цемента.

В то же время ожидается, что в среду в 15:30 по МСК Еврокомиссия объявит о новом пакете санкций в отношении России, которые будут включать введение потолка цен на нефть.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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