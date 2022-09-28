СМИ рассказали о мобилизации российских артистов и певцов
Как выяснилось, деятели культуры и представители шоу-бизенса РФ подлежат мобилизации, если у них нет брони.
Деятели культуры, актеры и певцы РФ могут быть мобилизованы в том случае, если у них нет брони.
Об этом сообщает Рамблер со ссылкой на "Объясняем.рф".
"Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, и сотрудники находятся в запасе ВС РФ, не имеют оснований для отсрочки по состоянию здоровья, то они могут быть мобилизованы", - цитирует сообщение издания Рамблер.
Ранее проект уточнял, что мобилизованным разрешено взять в часть.
В этом списке - деньги, свое термобелье, средства гигиены, приборы ночного видения и другие необходимые вещи.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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