Жители подконтрольной Киеву Запорожской области перекрыли Ореховску трассу

Член главного совета ВГА Запорожья сообщил о том, что жители подконтрольной киевскому режиму части области перекрыли Ореховскую трассу.

Член главного совета военно-гражданской Запорожской области Владимир Рогов сообщил о том, что жители подконтрольной Киеву части региона перекрыли Ореховскую трассу.

"В знак протеста против режима Владимира Зеленского жители подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области перекрыли Ореховскую трассу. Людей не выпускают на освобожденную территорию и они требуют, чтобы их пропустили",— написал Рогов.

Владимир Рогов подчеркнул, что люди вынуждены ждать неделями, чтобы получить возможность уехать.