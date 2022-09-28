Орбакайте поделилась тёплыми воспоминаниями о покойном Моисееве
Исполнительница Кристина Орбакайте с теплотой вспомнила о недавно сконавшемся Борисе Моисееве.
Кристина Орбакайте тепло высказалась о коллеге по сцене, который ушёл из жизни на 69-м году жизни. Артистка поделилась трогательными воспоминаниями об исполнителе.
Орбакайте утверждает, что, будучи подростком, дружила с Моисеевым, проводив с ним время не только во время гастролей, но и на каникулах летом.
Все встречи с певцом проходили легко, со смехом и творческими задумками.
В интервью "РБК" исполнительница рассказала: "Мама никогда не боялась меня отпускать куда-либо с Борей, потому что это был добрейший и честнейший человек, я с ним была в безопасности. Я всегда прислушивалась к нему".
Кристина утверждает, что Моисеев для нее - пример артиста и создателя неповторимого стиля. Дочь Аллы Борисовны вспоминает, что звезда отечественной сцены был добрейшим человеком.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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