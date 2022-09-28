Орбакайте поделилась тёплыми воспоминаниями о покойном Моисееве

Исполнительница Кристина Орбакайте с теплотой вспомнила о недавно сконавшемся Борисе Моисееве.

Кристина Орбакайте тепло высказалась о коллеге по сцене, который ушёл из жизни на 69-м году жизни. Артистка поделилась трогательными воспоминаниями об исполнителе.

Орбакайте утверждает, что, будучи подростком, дружила с Моисеевым, проводив с ним время не только во время гастролей, но и на каникулах летом.

Все встречи с певцом проходили легко, со смехом и творческими задумками.

В интервью "РБК" исполнительница рассказала: "Мама никогда не боялась меня отпускать куда-либо с Борей, потому что это был добрейший и честнейший человек, я с ним была в безопасности. Я всегда прислушивалась к нему".

Кристина утверждает, что Моисеев для нее - пример артиста и создателя неповторимого стиля. Дочь Аллы Борисовны вспоминает, что звезда отечественной сцены был добрейшим человеком.