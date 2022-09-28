Врач-нарколог пояснил, почему опасно снимать стресс с помощью алкоголя
Частое употребление спиртного негативно отражается на здоровье, так как снижает выработку мозгом веществ, необходимых для психического здоровья.
Чувства тревоги или стресса периодически испытывает каждый человек. В попытке справиться с ними люди порой прибегают к употреблению алкоголя.
Однако медики предостерегают от таких шагов, потому что спиртное провоцирует обратный эффект: усиливает панические, депрессивные симптомы и другие расстройства.
Как подчеркнул врач-нарколог Виталий Холдин, частое употребление спиртного негативно отражается на здоровье, так как снижает выработку мозгом веществ, необходимых для психического здоровья.
В итоге человеку понадобится намного больше времени для сна и отдыха, чтобы восстановить свои силы. По словам медика, стресс нужно снимать другими методами.
К примеру, от напряжения помогают избавиться занятия спортом, водные процедуры, прогулки на свежем воздухе, просмотры фильмов. Полезно также рассказать о своей проблеме близкому человеку или психологу, которые подскажут, как ее решить.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ
Главы ДНР и ЛНР выехали в Москву для завершения процедур вхождения ЛДНР в состав России
Небензя заявил о планах России по новым референдумам на Украине
Джекман снова появится на экранах в образе Россомахи в картине Дэдпул 3
Time: главком ВСУ Залужный советует Зеленскому не лезть в военное дело