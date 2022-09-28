Врач-нарколог пояснил, почему опасно снимать стресс с помощью алкоголя

Частое употребление спиртного негативно отражается на здоровье, так как снижает выработку мозгом веществ, необходимых для психического здоровья.

Чувства тревоги или стресса периодически испытывает каждый человек. В попытке справиться с ними люди порой прибегают к употреблению алкоголя.

Однако медики предостерегают от таких шагов, потому что спиртное провоцирует обратный эффект: усиливает панические, депрессивные симптомы и другие расстройства.

Как подчеркнул врач-нарколог Виталий Холдин, частое употребление спиртного негативно отражается на здоровье, так как снижает выработку мозгом веществ, необходимых для психического здоровья.

В итоге человеку понадобится намного больше времени для сна и отдыха, чтобы восстановить свои силы. По словам медика, стресс нужно снимать другими методами.

К примеру, от напряжения помогают избавиться занятия спортом, водные процедуры, прогулки на свежем воздухе, просмотры фильмов. Полезно также рассказать о своей проблеме близкому человеку или психологу, которые подскажут, как ее решить.