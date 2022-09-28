Подзимний сев лука: эксперты рассказали, в чем его преимущество и как правильно провести
Озимый лук раньше всходит, его не атакуют вредители. Такие технологии позволяют снять два урожая за сезон.
Зачем опытные дачники сажают лук осенью? В чем преимущества таких технологий?
Плюс уже в том, что таким образом можно избежать весенней грязи. При подготовке осенних грядок почва влажная, но грязи нет. Наоборот, она рыхлая и структурированная, с ней приятно работать.
Кроме того, луковички успевают до морозов выпустить корневую систему, быстро укорениться и, даже при перепаде температуры хорошо сидят в почве, не выталкиваются наружу. И с первой весенней оттепелью начинают выпускать перо.
Такие технологии позволяют обойти ряд вредителей, включая луковую муху. Дело в том, что к моменту появления всходов и развития зеленого пера, а также самих луковиц, этот вредитель еще не просыпается.
Но нужно учитывать, что слабые, деформированные или больные луковицы зиму не переживут, потому сажать необходимо только здоровый семенной материал. В идеале это - луковицы в диаметре 1-2 см, то есть лук-севок.
Если весной перед посадкой обычно обрезают шейку лука, то при подзимнем севе этого делать не стоит. А вот обеззараживание с помощью замачивания в растворах марганцовки, соленом либо в химических препаратах проводить можно и нужно. Но после замачивания семенной материал необходимо подсушить.
Сажать озимый лук нужно тогда, когда температура днем колеблется в пределах от 0 до -3 градусов, а ночью еще ниже.
Грядки для посадки хорошо подготовить. Туда нужно внести органические удобрения, а из минеральных - двойной суперфосфат (из расчета 30 гр. на кв. м) или суперфосфат (50-60 гр. на кв.м).
После подготовки почвы сделать бороздки глубиной около 4-5 см. Высевать лук на расстоянии 3 см, между рядами оставить 15 см. Весной всходы можно проредить, оставив самые крепкие.
После посадки грядку накрыть укрывным материалом или мульчой. В этом качестве использовать растительные остатки - хризантемы, бархатцы и так далее.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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