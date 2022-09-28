Меркель призвала коллективный Запад серьёзно относиться к словам Путина

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости серьезно воспринимать слова президента России Владимира Путина.

28 сентября бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в своём интервью для издания Süddeutsche Zeitung прокомментировала реакцию некоторых политиков на слова президента России Владимира Путина, считающих, что российский лидер блефует, допуская возможность применения ядерного оружия при возникновении угрозы национальной безопасности страны.

Меркель осудила сомневающихся в серьёзности слов Путина, заявив о том, что принимать слова президента Российской Федерации за чистую монету «не признак слабости, а признак политической мудрости», которая поможет ослабить напряжение в нынешней геополитической ситуации.