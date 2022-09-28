Волочкова объяснила, по какой причине носит странную обувь, обнажив ноги

Известная балерина Анастасия Волочкова часто подвергается критике. В сети ругают странную обувь, которую носит артистка. Знаменитость попыталась объяснить свой выбор.

Интернет-пользователи частенько критикуют Анастасию Волочкову за странный выбор обуви.

Ее обвиняют и в дурновкусии, и в том, что обнажает свои ноги.

Волочкова решила опубликовать ролик, где сняла пуанты после репетиции. Она продемонстрировала своим фолловерам стопы, пожаловавшись на то, что не может носить обувь, какую бы ей хотелось.

Видео танцовщица подписала так: "Глядя на суставы натруженных стоп и их хруст, можно понять, почему я не ношу туфли-лодочки, а надеваю удобную обувь. Но на каблуке".

Волочкова - одна из самых критикуемых российских знаменитостей. Её ругают за сомнительные публикации, но, видимо, артистку балета не сильно волнует общественное мнение.