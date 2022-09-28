Посольство США призвало американцев незамедлительно покинуть Россию
Посольство США в Москве призвало американских граждан незамедлительно покинуть Россию и не въезжать на её территорию.
28 сентября пресс-служба посольства Соединённых Штатов в Москве опубликовала на своём официальном веб-сайте направленный ко всем гражданам Америки призыв воздержаться от поездок на территорию Российской Федерации или же, а тех, кто уже пребывает в стране, сотрудники американской дипмиссии просят незамедлительно выехать за её пределы.
В дипломатической миссии отмечают, что все американцы, решившие последовать призыву и покинуть Россию, должны самостоятельно найти маршрут для возвращения в США «пока есть доступные варианты».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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