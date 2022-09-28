Блогер Юрий Хованский подтвердил свой отъезд из России
Российский блогер Юрий Хованский рассказал о своём отъезде из России в Сербию.
28 сентября российский блогер Юрий Хованский прокомментировал распространившуюся в сети информацию о его возможном отъезде из России, признавшись в том, что действительно улетел из страны.
Хованский сообщил, что местом его релокации стала Сербия, где уже после выхода из следственного изолятора видеоблогер хотел жить, и отметил, что искренне надеется на то, что в этой стране ему «будут рады».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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