SHAMAN отреагировал на скандал с Полуниным в Узбекистане, который выступал под композицию Встанем
SHAMAN прокомментировал скандал в Узбекистане вокруг номера танцора Сергея Полунина, который поставил танец под композицию исполнителя "Встанем".
Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, высказал мнение относительно скандала вокруг номера танцора Сергей Полунина в Узбекистане.
Организаторам тура артиста пришлось не по душе то, что артисты исполнили свой танец под композицию SHAMAN "Встанем".
Дронов вспомнил о подвигах выходцев из Узбекистана в период ВОВ. Артист убеждён, что так организаторы концерта обнулили вклад своих соотечественников в Победу.
В своём Телеграм-канале артист-патриот написал: "Грустно и больно оттого, что некоторые потомки тех спасителей и победителей забыли нашу общую историю и, в погоне за сиюминутным хайпом и ничтожно мелочными интересами, предают своих дедов и прадедов".
Дронов выражает надежду, что власти Узбекистана вмешаются и не допустят, чтобы "отдельные выскочки" топтали память своих предков.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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