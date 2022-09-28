SHAMAN отреагировал на скандал с Полуниным в Узбекистане, который выступал под композицию Встанем

SHAMAN прокомментировал скандал в Узбекистане вокруг номера танцора Сергея Полунина, который поставил танец под композицию исполнителя "Встанем".

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, высказал мнение относительно скандала вокруг номера танцора Сергей Полунина в Узбекистане.

Организаторам тура артиста пришлось не по душе то, что артисты исполнили свой танец под композицию SHAMAN "Встанем".

Дронов вспомнил о подвигах выходцев из Узбекистана в период ВОВ. Артист убеждён, что так организаторы концерта обнулили вклад своих соотечественников в Победу.

В своём Телеграм-канале артист-патриот написал: "Грустно и больно оттого, что некоторые потомки тех спасителей и победителей забыли нашу общую историю и, в погоне за сиюминутным хайпом и ничтожно мелочными интересами, предают своих дедов и прадедов".

Дронов выражает надежду, что власти Узбекистана вмешаются и не допустят, чтобы "отдельные выскочки" топтали память своих предков.