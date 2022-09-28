Reuters: «Талибан» договорился с Россией о поставках газа в Афганистан
Министр торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддин Азизи заявил, что запрещенная в РФ террористическая организация «Талибан» заключила договор о поставках газа в Афганистан с РФ.
28 сентября новостное агентство Reuters, ссылаясь на заявление министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддина Азизи, сообщило о том, что запрещенная в РФ террористическая организация «Талибан» заключила торгово-экономическую сделку с Российской Федерацией.
Нуруддин Азизи утверждает, что согласно договорённости, российская сторона будет поставлять в Афганистан «голубое топливо» по ценам ниже рыночных, благодаря предоставленной поставщиком скидке.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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