Reuters: «Талибан» договорился с Россией о поставках газа в Афганистан

Министр торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддин Азизи заявил, что запрещенная в РФ террористическая организация «Талибан» заключила договор о поставках газа в Афганистан с РФ.

28 сентября новостное агентство Reuters, ссылаясь на заявление министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддина Азизи, сообщило о том, что запрещенная в РФ террористическая организация «Талибан» заключила торгово-экономическую сделку с Российской Федерацией.

Нуруддин Азизи утверждает, что согласно договорённости, российская сторона будет поставлять в Афганистан «голубое топливо» по ценам ниже рыночных, благодаря предоставленной поставщиком скидке.