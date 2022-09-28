США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию
Посольство Соединенных Штатов Америки призвало американцев немедленно покинуть Россию.
В среду днем на англоязычной версии сайта американского посольства появилось сообщение о том, что гражданам США следует воздержаться от поездок в Россию, а те кто уже находится на ее территории, должны немедленно покинуть страну, пока есть доступные варианты. В посольстве напомнили, что с 21 сентября в России введена частичная мобилизация и граждане, которые имеют двойное гражданство могут быть призваны на военную службу.
Несколько дней назад попросила своих граждан воздержаться от поездок в Россию и Болгария, а тем кто уже находится в РФ, власти рекомендовали как можно скорее уехать, используя для этой цели возможные транспортные сообщения.
Опубликовано: Елена Калиновская
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