Полиция Норвегии усилила меры безопасности на объектах газовой инфраструктуры

Плохой сигнал мобильной связи на даче: народные лайфхаки

Дача не только место, где люди выращивают качественные продукты и делают запасы на зиму, это еще и место отдыха душой и телом. Но плохой сигнал мобильной связи может испортить отдых.

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