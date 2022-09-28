Полиция Норвегии усилила меры безопасности на объектах газовой инфраструктуры
Правоохранительные органы Норвегии усилили меры безопасности газовых объектов на фоне инцидентов на «Северном потоке».
Директор службы экстренного реагирования Норвегии Туне Ванген сообщила, что полиция страны примет дополнительные меры для защиты объектов газовой инфраструктуры страны на фоне взрывов, произошедших на российских газопроводах "Северного потока".
"Инцидент на Балтике дает основание усилить меры по охране наших газовых объектов", — говорится в сообщении.
По словам Ванген, за оценку ситуации в газовой сфере отвечает отдельное ведомство - полицейская служба безопасности (PST), которая переведена на усиленный режим работы.
Опубликовано: Максим Алексеев
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